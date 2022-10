https://fr.sputniknews.africa/20221020/poutine-teste-personnellement-un-fusil-de-sniper-sur-un-polygone-de-tir-russe--video-1056578394.html

Poutine teste personnellement un fusil de sniper sur un polygone de tir russe – vidéo

En déplacement dans la région de Riazan, Vladimir Poutine a tiré, ce jeudi 20 octobre, plusieurs coups avec un fusil de sniper russe Dragounov.Le chef suprême des armées russe a ainsi commencé son inspection sur un terrain d’entraînement. Des mobilisés y reçoivent une première formation au combat avant de partir rejoindre leurs unités militaires. M.Poutine a surveillé une séance d’entraînement, étudié les équipements des mobilisés et écouté un rapport du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.Les soldats reçoivent un gilet pare-balles, une arme, un casque et des chaussures, ainsi qu’un sac à dos spécial comprenant des sous-vêtements, un tapis de sol et un sac de couchage.Sergueï Choïgou a présenté au Président russe un rapport sur les résultats de cet entraînement.Fusil DragounovLe fusil de précision semi-automatique Dragounov est en service dans l’armée -soviétique puis russe- depuis 1963.Facile à manier et très fiable, ce serait le fusil de précision le plus répandu, principalement dans les pays d'Europe de l'Est, d'Afrique et du Moyen-Orient. Il est souvent encore le fusil de précision standard des forces armées, mais aussi des guérilleros et groupes rebelles locaux.

