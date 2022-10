https://fr.sputniknews.africa/20221020/le-togo-tient-son-premier-exercice-antiterroriste-depuis-un-an-1056579124.html

Le Togo organise son premier exercice antiterroriste depuis un an

Le Togo a organisé un exercice militaire de simulation d'attaque terroriste dans la capitale, Lomé, le premier depuis un an, pour faire face aux menaces... 20.10.2022

Un exercice antiterroriste, s'est déroulé ce jeudi 20 octobre dans la capitale togolaise à l'initiative du Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN).Une quarantaine de gendarmes et policiers, dont deux femmes, ont participé à l'exercice dirigé par deux instructeurs du GIGN. Déguisés en terroristes, des membres des forces de l'ordre ont pris d'assaut un restaurant et ouvert le feu avec des balles à blanc, prenant en otage plusieurs clients.Appuyés par des drones, les gendarmes et policiers ont rapidement neutralisé tous les terroristes et libéré les otages.Selon le général, cet exercice mérite d'être entretenu "pour soulager nos populations au cas où ce genre de situations se présenteraient".Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont aux prises avec des insurrections terroristes et les États côtiers voisins comme le Bénin, le Ghana, le Togo et la Côte d'Ivoire s'inquiètent depuis plusieurs années de débordements sur leur territoire.

