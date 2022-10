https://fr.sputniknews.africa/20221020/inondations-au-tchad-le-president-decrete-letat-de-catastrophe-1056577561.html

Inondations au Tchad: le Président décrète l'état de catastrophe naturelle

Les inondations qui ravagent le Tchad ont touché 636 localités dans 18 des 23 provinces. Le Président de transition du pays a décrété l'état de catastrophe... 20.10.2022, Sputnik Afrique

Le Président de transition de la République du Tchad, M.Mahamat Idriss Déby Itno, a décrété l'état de catastrophe naturelle suite aux inondations survenues dans de vastes régions du pays.Il a précisé qu'à ce jour, plus d'un million de personnes avaient été affectées par les fortes inondations qui ont touché 636 localités dans 18 des 23 provinces du pays.À cet effet, M.Déby a lancé un appel à la solidarité nationale et à l'ensemble des acteurs nationaux et aux partenaires internationaux, afin de venir en aide aux populations identifiées en "phase de crise" et à celles en "phase d’urgence".Risque de débordement généraliséLe risque de débordement généralisé devient de plus en plus évident si la montée des eaux reste constante au cours de cette semaine, a alerté le dirigeant tchadien. Au cours des trois dernières semaines, le niveau des eaux a augmenté de 9 cm en moyenne par jour et pourrait atteindre le pic critique de 882 cm, a-t-il ajouté.Un plan de réponse conjoint aux inondations a été élaboré par le gouvernement et les équipes humanitaires pour faire face à ce sinistre, a indiqué l'Onu. Selon l'organisation, le montant total requis de ce plan de réponse est de près de 70 millions de dollars pour une population cible de 800.000 personnes.

