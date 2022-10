https://fr.sputniknews.africa/20221020/coupe-du-monde-de-foot-les-medias-occidentaux-tapent-ils-a-tort-sur-le-qatar-1056578863.html

Coupe du monde de foot: les médias occidentaux tapent-ils à tort sur le Qatar?

À un mois de la Coupe du monde de foot, les médias occidentaux cassent du sucre sur le dos du Qatar. En avançant parfois des arguments biaisés. 20.10.2022, Sputnik Afrique

Alors que le coup d’envoi de la Coupe du monde de foot sera donné le 20 novembre prochain, le Qatar est dans l’œil du cyclone. Les menaces de boycott se succèdent, de la part de personnalités ou même de villes, comme Paris qui a refusé de diffuser la compétition sur écran géant. Les critiques relayées par les médias ne sont pas pour autant toute fondées.Premier argument tendancieux: la date. Le Guardian avait été l’un des premiers à critiquer le Qatar à ce sujet, dans un article intitulé "Chaos of Controversy". Le quotidien estimait que le Qatar chamboulait le calendrier des tournois nationaux en organisant la compétition en hiver.Une critique balayée par certaines stars du ballon rond, comme Harry Kane, capitaine de l’équipe d’Angleterre. Celui-ci avait admis que la Coupe du monde en hiver serait au contraire profitable, les joueurs étant souvent "plus en forme" à cette période de l’année.Décès de travailleurs immigrésAutre critique souvent formulée: la violation des droits des travailleurs. Là encore, les médias occidentaux s’emballent parfois. Le Washington Post avait notamment été forcé de corriger un article en 2015, lequel clamait que 1.200 travailleurs immigrés étaient morts sur les chantiers de la Coupe du monde depuis 2010, et que 4.000 autres allaient mourir d’ici 2022.Des chiffres qui avaient suscité la réprobation de Doha. Le quotidien avait finalement admis que les chiffres concernaient la totalité des décès d’immigrés au Qatar, que ce soit pour vieillesse, maladie, suicide ou accident de la route.Les chiffres erronés ont pourtant été repris en chœur par plusieurs médias, comme The Independent, Channel 4 News ou The Guardian. Ce dernier l’a ailleurs admis dans un article daté du 3 juin 2015, sans pour autant s’excuser.Pas de musique, pas de bisous mais des fake newsLa dernière fake news ayant récemment circulé au sujet du Qatar s’est répandu sur les réseaux sociaux. Un faux visuel a circulé, prétendant que ni la musique forte, ni les tenues légères, ni même le flirt ne serait toléré durant la Coupe du monde.Les organisateurs ont finalement démenti l’information, expliquant dans un communiqué que le visuel n’émanait pas d’une source officielle et était "factuellement incorrect".

