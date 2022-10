https://fr.sputniknews.africa/20221020/biodiversite-morte-au-fond-de-locean-des-scientifiques-prevoient-un-enorme-cataclysme---1056569956.html

Biodiversité morte au fond de l'océan: des scientifiques prévoient un énorme cataclysme

Biodiversité morte au fond de l'océan: des scientifiques prévoient un énorme cataclysme

Deux hypothèses ont été avancées par une équipe de scientifiques concernant l’apparition de certains tremblements de terre. Selon eux, il y aurait un lien... 20.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-20T08:57+0200

2022-10-20T08:57+0200

2022-10-20T08:58+0200

international

séisme

organisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1056569808_0:199:1920:1279_1920x0_80_0_0_55d39be234b293506ffd9fcc7b12bf7a.jpg

Des chercheurs néo-zélandais et néerlandais étudient les tremblements de terre dans certaines parties du monde pour avoir la possibilité de les anticiper.La zone de subduction d’Hikurangi, qui se trouve près de la Nouvelle-Zélande, est capable de créer des séismes ravageurs d’une magnitude de 8 et plus, selon une étude publiée dans la revue Lithos.D’après la recherche, les scientifiques ont découvert que de minuscules et anciens organismes marins pourraient avoir un impact majeur sur l’activité sismique dans la zone.La "prévention"Après avoir étudié la région, ils ont constaté le rôle inattendu et en même temps important des dépôts de calcite laissés par des masses d’organismes marins unicellulaires il y a des dizaines de millions d’années. Plus concrètement, celles-ci pourraient contrôler le niveau de mouvement et de friction entre les plaques tectoniques pacifique et australienne, indique la source.Selon les scientifiques, si la calcite arrive à se dissoudre, les plaques peuvent glisser l'une sur l'autre plus facilement. Dans le cas contraire, cela bloque leur mouvement, emprisonnant de l'énergie qui sera plus tard libérée en une explosion soudaine.Ainsi, les chercheurs ont l’intention de comprendre en quelle quantité et sous quelle forme se trouvent les dépôts de calcite dans la zone de subduction d’Hikurangi. Cela pourrait aider à anticiper un prochain cataclysme.Un énorme tsunami pour bientôt?D’après eux, il y a 26% de chances pour qu'un grand tremblement de terre se produise au cours des 50 prochaines années le long de cette faille. Il pourrait générer un gigantesque tsunami.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, séisme, organisme