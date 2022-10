https://fr.sputniknews.africa/20221019/une-explosion-et-des-tirs-se-font-entendre-a-kiev-1056566600.html

Une explosion et des tirs se font entendre à Kiev, d'après plusieurs posts sur les réseaux sociaux ukrainiens. Le média ukrainien Strana confirme cette... 19.10.2022, Sputnik Afrique

Une explosion et des tirs se font entendre à Kiev, annoncent plusieurs utilisateurs sur les réseaux sociaux ukrainiens. L'agence d'information UNIAN parle aussi d'une explosion et des tirs tout en précisant que l'alerte aérienne n'a pas été déclenchée.Ce mercredi, une alerte aérienne a de nouveau été annoncée dans toute l'Ukraine. Des explosions ont été signalées dans les régions de Vinnitsa et d'Ivano-Frankovsk, dans les zones des centrales thermiques de Ladyjine et de Bourchtyne.

ukraine, kiev, explosion, tirs, international