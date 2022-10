https://fr.sputniknews.africa/20221019/un-ministre-malgache-limoge-suite-a-son-vote-sur-la-russie-a-lonu-1056563911.html

Un ministre malgache limogé suite à son vote sur la Russie à l’Onu

Un ministre malgache limogé suite à son vote sur la Russie à l’Onu

Le Président de Madagascar a démis de ses fonctions le ministre des Affaires étrangères, car ce dernier a voté sans consultation en faveur de la récente... 19.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-19T17:11+0200

2022-10-19T17:11+0200

2022-10-19T17:11+0200

afrique subsaharienne

madagascar

russie

référendum

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104214/85/1042148567_0:68:3399:1980_1920x0_80_0_0_0177d5b09fea246dce5e47f26e392a54.jpg

Un scandale diplomatique au sein du gouvernement de Madagascar. Le ministre des Affaires étrangères Richard Randriamandranto a été limogé par le Président Andry Rajoelina qui lui reproche d’avoir pris, seul, la décision de voter pour la dernière résolution de l’Onu concernant la Russie.Effectivement, lors de l’Assemblée générale du 12 octobre Madagascar a voté pour cette décision qui condamne l’intégration par la Russie de nouveaux territoires.Richard Randriamandranto assure auprès de RFI "avoir pris cette décision en [son] âme et conscience".Le vote africainLe texte de la résolution intitulé "Intégrité territoriale de l’Ukraine: défense des principes consacrés par la Charte des Nations Unies", a été adopté par 143 voix pour, 5 contre et 35 absentions.La résolution condamne l’organisation des référendums fin septembre dans les républiques de Donetsk, de Lougansk et des régions de Zaporojié et de Kherson. Le texte exige que la Russie "annule immédiatement et sans condition" ces résultats et "retire immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires du territoire de l’Ukraine à l’intérieur des frontières internationalement reconnues du pays".La Biélorussie, la Syrie, la Corée du Nord, le Nicaragua ainsi que la Russie elle-même ont voté contre la résolution. La Chine s'est abstenue.Madagascar a été parmi les pays qui ont adopté la résolution, bien que dans le passé ce pays ait adopté une position de neutralité concernant le conflit en Ukraine.Le continent africain sort divisé de ce vote. Ainsi, parmi plus de 50 États africains, 19 se sont abstenus, comme l’Afrique du Sud, le Mali, l’Algérie.28 pays, comme l’Égypte, le Kenya, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, ont voté en faveur de la résolution onusienne. 5 n’ont pas participé au vote.Référendums d’intégrationLe 5 octobre, Vladimir Poutine a signé une loi constitutionnelle fédérale sur l'adhésion des régions de Zaporojié et de Kherson ainsi que des Républiques populaires de Lougansk et de Donetsk à la Fédération de Russie.Les participants au scrutin ont voté pour le rattachement à la Fédération de Russie avec les pourcentages suivants: 99,23% en République de Donetsk, 98,42% en République de Lougansk, 93,11% dans la région de Zaporojié et 87,05% dans la région de Kherson.

afrique subsaharienne

madagascar

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, madagascar, russie, référendum, onu