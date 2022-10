Ouganda: 4,3 millions de dollars pour lutter contre Ebola

Le Bureau de l'Organisation mondiale de la Santé en Ouganda a reçu 4,3 millions de dollars en dons pour aider à lutter contre la propagation de l'épidémie d'Ebola, a annoncé Yonas Tegegn Woldemariam, représentant de l'OMS dans ce pays d'Afrique de l'Est.



Dans un entretien accordé à un journal ougandais, Woldemariam a expliqué que les fonds seront utilisés pour aider les équipes de surveillance dans l'exécution de leur mission, qui consiste notamment en la recherche des cas contacts et la réalisation des tests de dépistage, ajoutant qu'il s'agit également de mettre à leur disposition des voitures et des ambulances ainsi que du carburant.



Une partie des fonds sera utilisée pour recruter et déployer des professionnels de santé supplémentaires tels que des épidémiologistes et des médecins, pour apporter un renfort dans les districts touchés, a poursuivi le représentant de l'OMS à Kampala, précisant que les opérations se concentreront sur les districts de Mubende et de Kassanda, l'épicentre de l'épidémie.



La semaine dernière, le Président ougandais Yoweri Museveni a ordonné le confinement de ces deux districts avec interdiction des déplacements pendant 21 jours.



Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, publié sur son site web, le virus Ebola a fait 24 morts à travers le pays, sur un total de 60 cas d'infection recensés.



L’épidémie signalée en septembre dernier en Ouganda est dite "souche Soudan". Selon l'OMS, depuis la découverte du virus, il y a eu sept épidémies de cette souche: quatre en Ouganda et trois au Soudan.