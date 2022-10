https://fr.sputniknews.africa/20221019/liran-a-reussi-a-creer-des-drones-redoutables-se-felicite-son-leader-supreme-1056564366.html

L'Iran a réussi à créer des drones "redoutables", se félicite son leader suprême

L’Iran a réussi à créer des drones "redoutables", se félicite son leader suprême

Au fil des ans, Téhéran est devenu capable de produire des drones performants et "redoutables", plébiscités par d'autres pays, indique l'ayatollah Ali... 19.10.2022

Lors d’une rencontre avec des scientifiques à Téhéran, l’ayatollah Ali Khamenei s’est félicité ce mercredi 19 octobre du succès de la filière iranienne de construction de drones.Un haut gradé iranien avait récemment indiqué qu’une vingtaine de pays étaient intéressés par l’acquisition de ces appareils sans pilote.Des drones puissantsEn août, lors du forum militaire organisé près de Moscou, l’Iran avait présenté trois de ses drones, à savoir, Quadcopter, Mohajer 6 ("migrant") et Karrar-3."Ceux qui suivent les actualités, savent bien de quoi sont capables nos drones. Cela s'applique notamment à ce qui s'est passé dans le golfe Persique. Les drones […] attirent le plus l'attention ici", commentait alors à Sputnik le représentant du pays au forum, Nayafi Pour Dawood.Le Mohajer 6 peut transporter une charge de 100 kg, pour 250 kg pour Karrar-3 qui peut également voler à 9 kilomètres d’altitude et servir à la fois de drone de frappe et de kamikaze.

