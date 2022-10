https://fr.sputniknews.africa/20221019/la-russie-detruit-en-ukraine-un-avion-dattaque-su-25-et-deux-s-300-1056559696.html

La Russie détruit en Ukraine un avion d’attaque Su-25 et deux S-300

La Russie a détruit en Ukraine un avion d’attaque Su-25 et deux S-300, selon le rapport journalier du ministère russe de la Défense. 19.10.2022, Sputnik Afrique

Au cours de la dernière journée, les systèmes de défense antiaérienne russes ont abattu un avion d'attaque ukrainien Su-25 dans la région de Kherson, ainsi que 12 drones dans la république de Lougansk, selon le communiqué du ministère russe de la Défense.Deux S-300 ukrainiens ont été abattus dans les régions de Kharkov et Odessa. De plus, dans la région de Kharkov et dans la république de Donetsk, les forces russes ont détruit deux batteries d’artillerie ainsi que deux lance-roquettes multiples Ouragan.Plus de 30 militaires ukrainiens ont été éliminés suite aux tentatives infructueuses de traverser le fleuve Zherebets dans la république de Lougansk. La Défense a confirmé avoir repoussé l’attaque des forces ukrainiennes, qui ont tenté de débarquer dans la zone de la centrale nucléaire de Zaporojié cette nuit.

