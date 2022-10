Une université algérienne entre dans le top 500 mondial

https://fr.sputniknews.africa/20221018/une-universite-algerienne-entre-dans-le-top-500-mondial-1056550974.html

Chaque année, le quotidien britannique fournisseur de données sur l’enseignement supérieur Times Higher Education (THE) établit un classement des meilleures universités dans le monde.La liste de 2023 a été publiée le 12 octobre.L’Algérie y présente ses 13 universités. Mais un seul établissement d’enseignement algérien figure cette fois dans le top 500 parmi 1.799 institutions réparties à travers 104 pays du monde. Il s’agit de l’université Ferhat Abbas de Sétif 1, se trouvant dans la tranche 401-500. L’année dernière, elle était seulement dans le top 600.Cette liste est évaluée sur 13 indicateurs de performance qui mesurent la réputation d’une université parmi ses pairs, l’encadrement des étudiants, la visibilité des travaux de recherche et le rôle des universités dans la diffusion de nouvelles connaissances et idées.Quant au top 3, l’université britannique d’Oxford est en tête du classement. En deuxième position arrive l’université de Harvard, située à Boston, aux États-Unis. Et celle de Cambridge occupe la troisième place.Plus d’universités africaines classéesCe qui est remarquable, c’est que le continent africain figure dans la liste avec 97 universités. Soit une progression pour l’Afrique, qui était représentée par seulement 71 établissements dans la précédente édition.Ces universités sont issues de 17 pays du continent, tandis qu’il y en avait neuf en 2018.

