Le "parapluie nucléaire" sera étendu aux régions rattachées à la Russie, selon le Kremlin

La sécurité des nouvelles régions de la Russie est assurée de la même manière que dans le reste du pays. C'est ce qu'a déclaré aux journalistes ce 18 octobre le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, lorsqu'on lui a demandé si le "parapluie nucléaire" russe s'étendait aux territoires rattachés.Selon lui, le travail de leur intégration est toujours en cours, mais ils "font tous partie intégrante de la Russie".Référendums d’intégrationLe 5 octobre, Vladimir Poutine a signé une loi constitutionnelle fédérale sur l'adhésion des régions de Zaporojié et de Kherson ainsi que des Républiques populaires de Lougansk et de Donetsk à la Fédération de Russie.La période de transition pour les nouveaux sujets durera jusqu’au 1er janvier 2026.Les participants au scrutin ont voté pour le rattachement à la Fédération de Russie avec les pourcentages suivants: 99,23% en République de Donetsk, 98,42% en République de Lougansk, 93,11% dans la région de Zaporojié et 87,05% dans la région de Kherson.

