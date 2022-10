https://fr.sputniknews.africa/20221017/une-equipe-de-foot-libyenne-se-plaint-davoir-ete-exposee-a-un-narcotique-en-tanzanie-1056544405.html

Une équipe de foot libyenne se plaint d’avoir été exposée à un narcotique en Tanzanie

Une équipe de foot libyenne se plaint d’avoir été exposée à un narcotique en Tanzanie

Le club de foot libyen d'Al-Akhdar a annoncé que plusieurs de ses joueurs avaient inhalé une substance stupéfiante lors d’un déplacement en Tanzanie. 17.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-17T21:45+0200

2022-10-17T21:45+0200

2022-10-17T21:45+0200

afrique subsaharienne

libye

tanzanie

football

intoxication

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1052119298_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_cf6780a80d086a12fed5dee38db5ba79.jpg

Une nouvelle polémique est venue agiter le monde du ballon rond africain, alors que le club libyen d'Al-Akhdar a affirmé dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux que certains de ses joueurs avaient été intoxiqués, lors d’un déplacement en Tanzanie.L’équipe libyenne s’était rendue sur place pour y affronter le club tanzanien d’Azam, dans le cadre de la Coupe de la confédération. Les joueurs ont été exposés à une substance stupéfiante au cours d’un déjeuner. Certains se sont sentis mal et ont dû être hospitalisés. Les examens médicaux ne laissent aucun doute quant à l’exposition au narcotique, précise le communiqué d'Al-Akhdar.Le ministère des Sports libyen a réagi dans un communiqué, appelant les autorités tanzaniennes a diligenter une enquête pour faire toute la lumière sur cet incident.Au match aller de ce second tour préliminaire, Al-Akhdar l’avait emporté 3-0 sur l’Azam FC.Mystère et boule de gommeCe n’est pas la première fois que des cas d’intoxications suspectes surviennent dans le football africain, même si celles-ci sont plus souvent d’ordre alimentaire.En octobre 2021, l’équipe de Guinée-Bissau avait ainsi clamé avoir été intoxiquée lors d’un déplacement au Maroc. "Ils ont mis quelque chose dans le dîner", avait alors affirmé un membre de la fédération à Football365 Afrique.Même refrain pour le Gabon en 2017, une nouvelle fois face au Maroc. L’attaquant star des "panthères" gabonaises, Pierre-Emerick Aubameyang avait mis son mal de ventre et celui de ses coéquipiers sur un jus d’orange suspect.

afrique subsaharienne

libye

tanzanie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, libye, tanzanie, football, intoxication