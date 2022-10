https://fr.sputniknews.africa/20221017/un-mysterieux-objet-lumineux-survole-une-ville-russe--images-1056537967.html

Un mystérieux objet lumineux survole une ville russe – images

Il a illuminé le ciel de nuances de vert et de bleu avant de disparaître: un objet lumineux a été détecté au-dessus de la région sibérienne de Tomsk.

Les résidents de la région de Tomsk, en Sibérie, ont repéré le 16 octobre un "bolide brillant", comme l’indique le groupe d'astronomie d'observation AstroAlert sur le réseau social VKontakte.Des témoins de l’événement ont diffusé une vidéo montrant l’objet dans le ciel.Selon la source, le vol a duré plus de huit secondes, "ce qui indique une faible vitesse (pas plus de 30 kilomètres par seconde)".Le corps céleste a laissé derrière lui "une large trace lumineuse chatoyante de différentes couleurs, vert clair, bleu et autres".Dans une interview accordée au journal russe Argoumenty i Fakty, l’astronome observateur au planétarium de Tomsk Evgueni Parfenov a dit penser qu’il s’agissait d’un météore très brillant.Il a noté que, "très probablement", rien n'est tombé sur le sol.

