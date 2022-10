https://fr.sputniknews.africa/20221017/le-chef-de-lonu-gravement-preoccupe-par-lescalade-du-conflit-au-tigre-1056539173.html

Le chef de l'Onu "gravement" préoccupé par l'escalade du conflit au Tigré

Dans un communiqué rendu public par son porte-parole, le chef de l’Onu a mis en garde contre l’impact “dévastateur” de cette vague de violence sur les civils... 17.10.2022, Sputnik Afrique

Le Secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres s’est dit “gravement” préoccupé par l’escalade des combats entre des troupes gouvernementales et des rebelles dans la région du Tigré en Éthiopie.La dernière flambée de violence après une trêve humanitaire fragile de cinq mois, a entraîné l’interruption de l’acheminement des secours dans la région du nord de l’Éthiopie, où environ cinq millions de civils ont besoin d’aide.La distribution de l’aide continue d’être entravée par le manque de carburant et par une coupure des communications dans toute la région du Tigré, selon l’organisation internationale.Le Secrétaire général de l’Onu a, par ailleurs, réitéré son plein soutien à un processus de médiation dirigé par l’Union africaine, en réaffirmant que les Nations Unies sont disposées à appuyer la reprise urgente des pourparlers afin de parvenir à un règlement politique durable de ce conflit catastrophique.L’organisation partenaire de l’Onu, le Comité international de secours (IRC), a rapporté qu’un de ses travailleurs avait été tué dans une attaque au Tigré, alors qu’il livrait de l’aide aux femmes et aux enfants dans la ville de Shire, vendredi dernier.Dans un communiqué publié samedi, l’agence a déclaré qu’un autre membre du personnel de l’IRC avait également été blessé dans l’attaque et que deux autres civils auraient été tués et trois autres blessés lors de l’attentat. Les travailleurs humanitaires et les civils ne devraient jamais être une cible, a ajouté l’IRC.L’attaque n’a pas été revendiquée, mais le comté et d’autres régions du Tigré ont subi de multiples frappes aériennes depuis août.Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées dans le Tigré ainsi que dans les régions voisines du nord de l’Amhara et de l’Afar, tandis que des dizaines de milliers auraient été tuées. Des millions de vies sont touchées par le conflit, selon l’Onu.

