La Russie intercepte des missiles américains HARM en Ukraine

La Russie intercepte des missiles américains HARM en Ukraine

Les forces armées russes ont intercepté deux missiles américains HARM, 21 de HIMARS et de lance-roquettes ukrainiens et environ une dizaine de drones, selon le... 17.10.2022, Sputnik Afrique

Depuis le début de l'opération militaire spéciale déclenchée en février par la Russie en Ukraine, Moscou a détruit 323 avions ukrainiens, 161 hélicoptères, 2.256 drones et 380 systèmes de missiles antiaériens, rapporte le ministère russe de la Défense.Concernant la journée du 16 octobre, les forces armées russes ont intercepté deux missiles américains HARM, 21 de HIMARS et de lance-roquettes ukrainiens Vilkha et 9 drones, selon le bilan journalier du ministère.De plus, dans la région de Nikolaëv, la Russie rapporte avoir détruit un stockage de carburant pour l’équipement militaire et une base de réparation de l’armement.Plus de 300 soldats ukrainiens ont été éliminés, selon le ministère.Frappes contre des infrastructures énergétiquesLes forces armées russes poursuivent les frappes contre des infrastructures énergétiques en Ukraine."Au cours de la dernière journée, les forces armées russes ont continué de frapper avec des armes aériennes et maritimes à longue portée de haute précision sur les installations de commandement et de contrôle militaires et sur le système énergétique de l'Ukraine. Toutes les installations désignées ont été touchées", a déclaré le ministère.

