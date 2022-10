https://fr.sputniknews.africa/20221017/la-poussiere-du-sahara-revient-en-france-1056539639.html

La poussière du Sahara revient en France

La poussière du Sahara revient en France

Depuis le 16 et jusqu’au 20 octobre, un nuage de sable du Sahara survole la France. Les Pyrénées et l’Aquitaine seront les plus touchées par cette nouvelle... 17.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-17T16:40+0200

2022-10-17T16:40+0200

2022-10-17T16:40+0200

france

sahara

sable

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1045299979_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_19ee120b318fe44558a299ff739a7ae9.jpg

Une nouvelle vague de poussière du Sahara est arrivée sur l’Hexagone. Selon la Chaîne météo, du sable saharien remonte jusqu’au pays depuis le 16 octobre, et ce jusqu’au 20 octobre.Il s’agit d’un phénomène naturel normal, qui s’est produit plus de 10 fois depuis le début de 2022.Un ciel "ocre"En raison de l’arrivée des poussières désertiques, le ciel pourrait avoir une teinte ocre.Les météorologues soulignent que le phénomène sera le plus visible dans le sud du pays, notamment en Aquitaine et dans les Pyrénées.

france

sahara

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, sahara, sable