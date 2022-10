https://fr.sputniknews.africa/20221017/la-libye-le-vivier-espere-des-europeens-pour-remplacer-le-petrole-russe-1056542703.html

La Libye, le vivier espéré des Européens pour remplacer le pétrole russe?

Lors de son dernier sommet début octobre, l'Opep+ a décidé de réduire sa production, à compter du 1er novembre, de deux millions de barils par jour. Trois pays de l'Opep sont exemptés de cet effort, à savoir l'Iran, le Vénézuela et la Libye. En plus de l’Algérie, les Occidentaux, selon plusieurs experts, ont les yeux rivés sur la Libye à cause de son immense potentiel pour atténuer les conséquences de l’effet boomerang des sanctions économiques et financières contre la Russie.Située aux portes de l’Europe, la Libye est dans un état de guerre civile depuis 2011 suite à l’intervention de l’Otan sous instigation française qui a fini par renverser le Président Mouammar Kadhafi. Est-elle en mesure d’être le vivier énergétique espéré des Européens pour remplacer le pétrole et le gaz russes?En Libye, "qui exporte le pétrole?"Tout d’abord, explique l’expert, "la Libye est un pays qui sort d’une situation chaotique aussi bien sur les plans politique, économique et social que sur celui d’une exploitation de ses ressources pétrolières. La Libye n’a pas encore atteint pleinement sa part de production quotidienne attribuée par l’organisation de l’OPEP dans le cadre des accords OPEP+".À titre d’exemple, explique-t-il, "dans la région de Zaouïa, dans l’ouest du pays, la milice El Kassab, qui y contrôle la production pétrolière, exporte 120.000 barils par jour en contrebande sur le marché noir. Il faut savoir que l’agriculture en Italie, notamment à Malte, ne tient dans les conditions imposées par la Politique agricole commune de l’UE (PAC) que grâce à la main d’œuvre pas chère des migrants et le pétrole de contrebande de la Libye qui coûte entre 25% et 30% du prix réel sur le marché. Le triangle géographique Italie-Libye-Tunisie est contrôlé par des mafias qui sont actives en dehors de tout regard des États de la région".Quelle est la situation des infrastructures pétrolière libyennes?En terme de potentiel, la Libye a environ "44 milliards de mètres cubes de pétrole de réserves et de capacités de production, lui permettant de produire jusqu’à trois millions de barils/jour sans aucun problème", affirme le Pr Tabib.Et d’ajouter que "dans les conditions actuelles, la Libye ne peut pas remplir les conditions des contrats d’approvisionnement des quantités suffisantes pour l’Europe, encore moins de remplacer les hydrocarbures russes"."Quand les occidentaux parlent de la Libye, ils désignent la partie utile" du paysÀ savoir de quelle façon les Occidentaux promeuvent leurs intérêts pétroliers en Libye, le Pr Rafaa Tabib informe que "la région occidentale de la Libye, la Tripolitaine, est devenue actuellement une sorte de colonie turco-italienne, dont ces deux pays se partagent les ressources en hydrocarbures. Depuis longtemps, l’Italie a mis la main sur l’exportation des hydrocarbures libyens par le gouvernement d’Al Watya, surtout au niveau d’Aljmail et Zouara". Par ailleurs, il précise que "la région de l’est, où se trouve le croissant pétrolier du pays contenant près de 70% des réserves en pétrole, est sous contrôle de l’Armée nationale libyenne (ANL), commandée par le maréchal Khalifa Haftar. Toutes ces parties, bien que vivant dans une sorte de chaos apparent, savent très bien entretenir de bons rapports avec les puissances occidentales".Et de déplorer le fait que "quand les occidentaux parlent de la Libye, ils désignent clairement la partie utile pour eux et celle qui ne l’est pas".À titre d’exemple, rappelle-t-il, "nous pouvons citer l’appel du représentant diplomatique des États-Unis en Libye qui a demandé, cet été, aux Libyens de réduire leur consommation d’électricité pour que le surplus dégagé soit exporté vers l’Europe, c’est-à-dire là où il estime qu’elle est la plus utile".

