https://fr.sputniknews.africa/20221017/la-grande-majorite-des-pays-de-lue-ont-augmente-leurs-exportations-vers-la-russie-1056543298.html

La grande majorité des pays de l'UE ont augmenté leurs exportations vers la Russie

La grande majorité des pays de l'UE ont augmenté leurs exportations vers la Russie

Les exportations de la plupart des pays membres de l’UE vers la Russie ont affiché une hausse en juin, selon les statistiques nationales analysées par Sputnik. 17.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-17T20:59+0200

2022-10-17T20:59+0200

2022-10-17T20:59+0200

infographies

union européenne (ue)

russie

exportations

échanges commerciaux

europe

économie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1056539817_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_0bf1fa1fc693bf3664c79f8edb7581a4.png

De nombreux pays de l’Union européenne ont plus que doublé leurs exportations vers la Russie en juin. Seuls la Belgique, la France, l'Italie et la Roumanie ont réduit leurs exportations vers la Russie.Consultez cette infographie de Sputnik qui montre les pays européens ayant exporté le plus et le moins de marchandises vers la Russie.

russie

europe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

union européenne (ue), russie, exportations, échanges commerciaux, europe, économie, инфографика