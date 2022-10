https://fr.sputniknews.africa/20221017/des-familles-suedoises-nont-pas-les-moyens-de-nourrir-leurs-enfants-a-cause-de-linflation-1056537237.html

Des familles suédoises n’ont pas les moyens de nourrir leurs enfants à cause de l’inflation

En raison de l'inflation, de plus en plus de Suédois se retrouvent dans la précarité, certaines familles n'ayant pas les moyens de nourrir leurs enfants...

Les hausses de prix qui ont touché la Suède ont considérablement réduit le pouvoir d'achat des ménages et de plus en plus de personnes ressentent une dure réalité financière, observe auprès de TV4 Marie Björklind, responsable de l’association caritative Stadsmission à Karlstad (ouest de la Suède).La responsable de l’association déplore des sentiments de tristesse et de "grande honte" chez ces parents.Des personnes âgées sont également victimes de l’inflation et viennent pour chercher de l’aide, d’après Marie Björklind.Hausse des prix de l’alimentationEn septembre, le taux d'inflation était de 9,7% dans le pays. Selon le service de statistique SCB, la hausse des prix s’est fait sentir surtout sur l'électricité et les produits d'épicerie et boissons sans alcool au cours du mois.Les produits qui ont connu les plus fortes hausses de prix sont le pain et d'autres produits à base de céréales, ainsi que le café.Ces derniers mois, les tarifs de l’électricité augmentent partout en Europe dans le contexte des coupures des livraisons de gaz russe et des sanctions imposées par les pays occidentaux contre Moscou après le déclenchement du conflit en Ukraine en février 2022.

