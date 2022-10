Crise des carburants en France: le ministre de l'Économie hausse le ton

https://fr.sputniknews.africa/20221017/crise-des-carburants-en-france-le-ministre-de-leconomie-hausse-le-ton-1056536836.html

Le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a haussé le ton lundi, affirmant qu'il fallait "libérer les dépôts de carburants et les raffineries" bloqués par les grévistes depuis près de trois semaines.La grève dans les raffineries françaises de TotalEnergies a été reconduite lundi sur cinq sites, a indiqué le coordinateur CGT pour le groupe, Éric Sellini.La semaine dernière, le gouvernement avait déjà réquisitionné des salariés de plusieurs dépôts de carburants pour soulager la pression sur les stations-service, dont plus de 30,1% étaient encore en difficulté d'approvisionnement dimanche soir, en rupture de stock pour au moins un produit.Bruno Le Maire a évoqué un "impact réduit" pour la journée de lundi."Notre pays a besoin de fermeté et d'autorité, c'est comme cela que nous rétablirons l'ordre", a-t-il martelé sur BFMTV, ajoutant que la CGT méritait "un mauvais point" pour "le blocage du pays".Le ministre a adopté un ton plus conciliant en parlant de la grève pour les salaires dans plusieurs centrales nucléaires, qui a contraint EDF à repousser le redémarrage de cinq réacteurs, alors que la tension sur l'approvisionnement en énergie pèse toujours sur l'Europe."Je souhaite qu'EDF trouve le plus vite possible un accord avec ses représentants syndicaux", a-t-il ajouté.À l'approche de l'hiver, la France est fragilisée en raison d'une production électrique nucléaire au plus bas, liée à des travaux ou à des problèmes de corrosion sur une partie de ses réacteurs nucléaires.

