Une femme tuée au couteau en pleine rue à Nantes

Une femme tuée au couteau en pleine rue à Nantes

2022-10-16

avec AFP

Une femme est morte après avoir été agressée en pleine rue par arme blanche dimanche matin à Nantes, a-t-on appris auprès des pompiers.Les pompiers ont été alertés vers 6H30 de l'agression d'une femme sur la voie publique boulevard Jean-Moulin, quartier Bellevue.La victime, âgée de 47 ans, d'après les pompiers, est "rapidement tombée inconsciente puis en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours". Elle n'a pas pu être réanimée et a été déclarée décédée sur les lieux, précisent-ils dans un communiqué.La maire de Nantes, Johanna Rolland (PS),a confirmé "le décès d'une femme à Bellevue après agression à l'arme blanche ce (dimanche) matin".Un débat sur la sécurité à NantesL'homicide s'est produit trois semaines, après le viol d'une femme de 40 ans, le 24 septembre, dans le centre-ville de Nantes, suscitant un débat sur la sécurité de la ville.Ces derniers faits s'étaient produits un samedi un peu avant 06H00 sur l'île de Nantes, près de la grue jaune. La victime avait dit qu'elle se rendait chez une amie au moment où elle a été agressée.Dans cette affaire, deux hommes de nationalité soudanaise ont été mis en cause et écroués.

avec AFP

avec AFP

