Le Sénégal accueille le forum des armées de l’air africaines les 26 et 27 octobre

Le Sénégal accueille le forum des armées de l’air africaines les 26 et 27 octobre

2022-10-16T09:03+0200

Selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées du Sénégal, cette activité verra la participation ’’d’une vingtaine de chefs d’état-major d’armée de l’air d’Afrique et de plusieurs sociétés spécialisées dans le domaine de l’aviation militaire’’. Cette rencontre de la communauté aérospatiale sera une opportunité pour ’’aborder l’évolution du rôle des forces aériennes dans les opérations de contre-insurrection’’, précise la même source, ajoutant qu’elle devrait constituer un ’’cadre propice’’ à l’avènement ’’d’un réseau de communication’’ pour les chefs d’état-major d’armée de l’air et des fournisseurs de solutions.Cet événement sera une occasion pour identifier les besoins clés des armées de l’air régionales, note le communiqué, indiquant que la cérémonie d’ouverture de cette rencontre sera présidée par le ministre des Forces armées du Sénégal, Sidiki Kaba.

