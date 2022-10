https://fr.sputniknews.africa/20221016/le-riz-pourrait-bientot-etre-epuise-en-france-1056530951.html

Le riz pourrait bientôt être épuisé en France

Changements climatiques, chute des importations en provenance d’Inde, hausse des droits de douane. Les clients des supermarchés français pourraient bientôt... 16.10.2022, Sputnik Afrique

Le Syndicat de la rizerie française (SRF) tire la sonnette d’alarme sur la chute de l’approvisionnement en riz et la hausse des prix sur la totalité des variétés de ce produit.Parmi les raisons de ces inquiétants changements à venir, le SRF, regroupant des industriels français qui fabriquent des produits à base de riz, souligne:En outre, le SRF explique que la production européenne est également en baisse cette année, surtout à cause du manque d’eau tout au long du cycle végétatif du riz dans l'ensemble des pays européens.Ici s’ajoute également une hausse des coûts des emballages plastiques et papier.Si les consommateurs ont déjà fait face à une augmentation des coûts, le président de SRF Thierry Liévin prévient qu’"il y a encore des hausses à passer".

