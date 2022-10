https://fr.sputniknews.africa/20221016/le-commandant-des-forces-armees-canadiennes-deplore-le-manque-deffectifs-1056529184.html

Le commandant des Forces armées canadiennes déplore le manque d'effectifs

Le commandant des Forces armées canadiennes déplore le manque d'effectifs

16.10.2022

Le général Wayne Eyre a expliqué que les déploiements des troupes à l'étranger et dans le cadre d'opérations au Canada sont devenus plus complexes actuellement en raison du manque d'effectifs.Selon la même source, il y a quelque 10.000 postes à pourvoir au sein des Forces armées canadiennes, ce qui représente environ 10 % de l'effectif total.Les dernières années ont été difficiles en matière de recrutement, en partie à cause des allégations de mauvaises conduites qui ont visé plusieurs hauts gradés de l'armée et d'une pénurie de main-d'œuvre qui touche toute la société canadienne.Pour pallier le retard accumulé, le général Eyre mise sur une refonte du code de conduite de l'armée, une meilleure représentativité de la diversité ainsi que des programmes de soutien financier.

