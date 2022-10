https://fr.sputniknews.africa/20221016/corps-dune-adolescente-asphyxiee-decouvert-dans-une-malle-a-paris-6-personnes-en-garde-a-vue-1056531491.html

Corps d'une adolescente asphyxiée découvert dans une malle à Paris, 6 personnes en garde à vue

Corps d'une adolescente asphyxiée découvert dans une malle à Paris, 6 personnes en garde à vue

Elle avait 12 ans et rentrait du collège. Son corps a été retrouvé vendredi soir dans une malle en plastique près de chez elle, dans le 19e arrondissement de... 16.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-16T14:29+0200

2022-10-16T14:29+0200

2022-10-16T14:29+0200

enquête

paris

france

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/07/1044214043_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_59546f1bca9f869928689bee6062b9b1.jpg

Il était 23H00 quand un SDF a signalé à la police la découverte d'une boîte opaque renfermant le corps d'une adolescente, dans la cour intérieure d'un immeuble de cet arrondissement de l'Est parisien. Le corps de la collégienne prénommée Lola était dissimulé par des tissus, selon des sources proches du dossier. Deux valises cabine étaient posées à côté de la boîte.L'autopsie pratiquée samedi a permis de déterminer que la jeune fille était morte asphyxiée, a précisé une source proche de l'enquête.Les premières constatations avaient fait état de plaies au cou.Six personnes en garde à vue Quatre personnes étaient toujours en garde à vue dimanche matin dans le cadre de l'enquête ouverte après la découverte vendredi soir à Paris du corps d'une fillette de 12 ans dans une malle en plastique, a-t-on appris de source proche du dossier.Samedi dans l'après-midi, six personnes avaient été placées en garde à vue, dont une femme, interpellée le matin à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine).Aucune indication n'a filtré sur leur identité et leur éventuel rôle dans le meurtre de la collégienne, prénommée Lola.Une enquête ouverteLe parquet de Paris a ouvert une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans, confiée à la brigade criminelle, après la découverte macabre vendredi soir, au bas de l'immeuble où Lola résidait, dans le 19e arrondissement de Paris.L'autopsie pratiquée samedi a permis de déterminer que Lola était morte asphyxiée, a précisé une source proche de l'enquête. Les premières constatations avaient fait état de plaies importantes au cou.Les habitants du quartier étaient traumatisés samedi. "C'est horrible, horrible, j'ai peur de laisser mes enfants dans le quartier", a ainsi confié à l'AFP la mère d'un élève scolarisé en cinquième au collège Georges-Brassens que fréquentait la victime.Le rectorat a annoncé samedi que "des cellules de soutien psychologique pour les élèves et pour les personnels du collège mais également pour les écoles du secteur", seraient mises en place lundi matin.Samedi soir, des riverains ont continué à se rassembler devant l'entrée de l'immeuble où habitait la jeune Lola pour faire part de leur consternation, stupeur et tristesse avant de se disperser en milieu de soirée, a constaté une journaliste de l'AFP. Une voisine, en état de choc, a dit ne plus supporter d'entendre "le bruit de valises à roulettes".

paris

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

enquête, paris, france