https://fr.sputniknews.africa/20221015/un-gratte-ciel-en-feu-a-istanbul---video-1056527270.html

Un gratte-ciel en feu à Istanbul - vidéo

Un gratte-ciel en feu à Istanbul - vidéo

Un incendie s'est déclaré dans un gratte-ciel d'Istanbul ce samedi 15 octobre, selon des images publiées par les riverains sur les réséaux sociaux. 15.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-15T20:54+0200

2022-10-15T20:54+0200

2022-10-15T22:20+0200

turquie

feu

gratte-ciel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1045992117_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_48803ed7e735a32f51bad54617511d5d.jpg

Des images de flammes ravageant un gratte-ciel situé dans le quartier de Fikirtepe d'Istanbul ont été publiées sur les réséaux sociaux au soir du 15 octobre.Les vidéos montrent également plusieurs véhicules d'urgence entourant la tour en feu, et des foules se rassemblant pour regarder ce qui se passe. Aucune information n’est pour le moment disponible quant à d’éventuelles victimes. D’après les informations du tabloïd britannique The Sun, le gratte-ciel compte 24 étages.La chaîne de télévision locale Oda TV a annoncé que le feu s'était déclaré aux étages inférieurs du bâtiment et a rapidement atteint le dernier étage par le biais du revêtement. Les habitants de la tour ont été évacués. Les pompiers sont toujours à pied d'oeuvre pour contenir l'incendie.

turquie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

turquie, feu, gratte-ciel