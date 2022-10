https://fr.sputniknews.africa/20221015/un-automobiliste-tue-apres-un-refus-dobtemperer-a-paris---videos-1056513864.html

Un automobiliste tué après un refus d'obtempérer à Paris - vidéos

Un automobiliste tué après un refus d'obtempérer à Paris - vidéos

Un homme au volant d'une voiture a été mortellement blessé par balle lors d'un refus d'obtempérer vendredi soir dans le XIIe arrondissement de Paris et les... 15.10.2022, Sputnik Afrique

Les deux fonctionnaires de police ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), selon une source proche du dossier, confirmée par une source judiciaire. Dans les cas de tirs par des policiers, l'IGPN est systématiquement saisie.Une seconde enquête pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, menée par la police judiciaire, concerne les conditions du refus d'obtempérer.Selon deux sources policières, vers 19H00, des policiers ont souhaité contrôler une voiture, avec trois hommes à bord.Le véhicule a démarré puis percuté une autre voiture, selon l'une de ces sources."L'un des trois tirs a atteint le conducteur qui est décédé", a ajouté cette source. Sur une vidéo visible sur TikTok, on voit des policiers pratiquer un massage cardiaque sur l'homme blessé, allongé sur la chaussée à côté du véhicule.Les autres occupants ont pris la fuite, selon une des sources policières.Sur les lieux des faits, dans une contre-allée du cours de Vincennes, une bâche a été provisoirement installée pour dissimuler la scène, selon une journaliste de l'AFP. La voiture rouge du conducteur se trouvait en travers de cette voie.Une partie du quartier, où des commerces étaient encore ouverts au moment des faits, a été bouclée par les policiers. Le corps du conducteur a été évacué peu avant 23H00, a constaté l'AFP.Un commerçant du quartier, Omar Labdi, 52 ans, a témoigné auprès de l'AFP avoir "vu trois policiers courir derrière la voiture" lui demandant de s'arrêter. Celle-ci "roulait doucement, ils étaient deux, le pote du conducteur est descendu en courant et lui il a continué à rouler doucement et la police a tiré trois fois", a-t-il relaté. Depuis le début de l'année, douze personnes sont mortes après des tirs de la police dans le cadre de refus d'obtempérer.

