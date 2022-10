Des hommes armés s'en sont pris vendredi matin aux habitants du village Masome, à cinq kilomètres de Komanda-centre, dans le territoire d'Irumu, a déclaré Gustave Kakani, président de la société civile de la chefferie de Basili, dans ce territoire de la province d'Ituri.Ce territoire d'Irumu est régulièrement le théâtre d'attaques attribuées aux rebelles du groupe ADF (Forces démocratiques alliées), présenté par le groupe jihadiste Etat islamique comme sa branche en Afrique centrale.La province l'Ituri, comme le Nord-Kivu, est placé sous état de siège depuis mai 2021. Les autorités civiles y ont été remplacées par des officiers de l'armée et de la police.

RDC: des miliciens tuent 12 personnes à la machette en Ituri

Des miliciens non identifiés ont tué 12 personnes à la machette vendredi matin dans un village d'Ituri, une des provinces de l'est de la République démocratique du Congo, ont indiqué des sources locales et des médias.