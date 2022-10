https://fr.sputniknews.africa/20221014/moscou-determine-a-participer-aux-efforts-internationaux-pour-un-reglement-au-mali-1056508444.html

Moscou déterminé à participer aux efforts internationaux pour un règlement au Mali

Moscou déterminé à participer aux efforts internationaux pour un règlement au Mali

Face à la situation sécuritaire préoccupante au Mali, l’ambassadeur russe à Bamako a exprimé la volonté de Moscou de poursuivre sa participation aux efforts... 14.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-14T15:12+0200

2022-10-14T15:12+0200

2022-10-14T15:12+0200

mali

russie

règlement

crise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1055188431_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_09dc651d45dd6052a8bcb5eae90ed8e4.jpg

S’exprimant mardi 11 octobre à Bamako lors de la 46e réunion du Comité de suivi de l’Accord de paix et de réconciliation d’Alger, l’ambassadeur russe au Mali, Igor Gromyko, a réitéré la détermination de Moscou de contribuer aux efforts internationaux visant à dénouer la crise malienne.Le diplomate s’est félicité de la reprise des réunions régulières du Comité de suivi dans un contexte où "la situation sécuritaire au Mali reste préoccupante".Importance de l’unité politique"Nous prenons note des succès remportés par les forces armées maliennes dans leurs opérations antiterroristes. Nous pensons qu’il est important à ce stade de veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que l’administration locale revienne progressivement dans les régions du pays", a-t-il signalé.Il a souligné l’importance des mesures favorisant l’instauration de l’unité politique interne et la mise en œuvre des réformes politiques "de manière consensuelle et dans un délai convenu".L’intention de renforcer la lutte conjointe contre le terrorisme a été réaffirmée début octobre lors d’une conversation téléphonique de Vladimir Poutine avec le Président malien de la Transition Assimi Goïta.L’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali visant à mettre fin à la guerre a été signé en 2015 après des négociations menées à Alger entre la République du Mali et une alliance de groupes rebelles, la Coordination des mouvements de l’Azawad.

mali

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mali, russie, règlement, crise