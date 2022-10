https://fr.sputniknews.africa/20221014/meurtre-de-deux-chinois-en-rdc-des-militaires-condamnes-a-mort-1056511867.html

Meurtre de deux Chinois en RDC: des militaires condamnés à mort

Six personnes, dont deux colonels de l'armée de République démocratique du Congo (RDC), ont été condamnées à mort vendredi pour le meurtre crapuleux de deux... 14.10.2022, Sputnik Afrique

Quatre autres accusés, des militaires contre lesquels la peine capitale avait également été requise, ont été condamnés à dix ans de prison par la cour militaire de l'Ituri. Un dernier soldat a été acquitté faute de preuve.En RDC, la peine de mort est régulièrement prononcée mais systématiquement commuée en prison en perpétuité.Selon l'accusation, les deux colonels condamnés à mort avaient organisé et planifié une attaque contre un convoi dans lequel circulaient des travailleurs chinois dans le territoire d'Irumu, en Ituri, dans le but de voler quatre lingots d'or et 6.000 dollars transportés par les victimes.Ce convoi, qui revenait d'un site minier d'exploitation d'or, avait été attaqué le 17 mars dernier au village Nderemi. Deux ressortissants chinois avaient été tués, leur chauffeur civil blessé.Un appel envisagéLes condamnés à mort, parmi lesquels figure un seul civil, ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs, "meurtre pour faciliter le vol" et "violation des consignes". Seul ce dernier chef a été retenu contre les quatre soldats condamnés à dix ans de prison.Dans sa décision, le tribunal ajoute que tous les condamnés doivent payer conjointement 50.000 dollars au titre des dommages et intérêts aux familles des victimes et restituer l'or et l'argent dérobés.

