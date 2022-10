https://fr.sputniknews.africa/20221014/mali-une-dizaine-de-passagers-dun-car-civil-tues-par-un-engin-explosif-1056501934.html

Mali: le bilan de l'explosion d'un bus se précise

Mali: le bilan de l'explosion d'un bus se précise

11 morts et 53 blessés, voici le bilan de l'explosion d'un car sur une mine dans le centre du Mali , ont indiqué des médias, citant un responsable policier et... 14.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-14T07:55+0200

2022-10-14T07:55+0200

2022-10-14T09:44+0200

mali

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0e/1056175769_0:38:3071:1765_1920x0_80_0_0_12fa28660312683399045361c952d16f.jpg

"Nous venons de transférer neuf corps au centre de santé de référence. Et ce n'est pas terminé", a déclaré Moussa Housseyni, de l'association des jeunes des Bandiagara, cité par des médias.Les disparus sont tous des civils, a-t-il ajouté.L'explosion a eu lieu en début d'après-midi sur la route entre Bandiagara et Goundaka, dans le secteur de Mopti, a indiqué une source sécuritaire.Le centre du Mali est un des foyers des violences et de l'activité jihadiste qui se sont propagées à partir du nord en 2012 et qui ont gagné le Burkina Faso et le Niger voisins.Les mines et les engins explosifs improvisés (EEI) sont une des armes de prédilection des jihadistes. Ils explosent au contact d'une roue ou sont actionnés à distance.Le Mali fait face depuis 2012 à des insurrections indépendantistes, des incursions djihadistes et des violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.

mali

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

mali, afrique subsaharienne