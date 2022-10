https://fr.sputniknews.africa/20221014/larmee-russe-frappe-des-points-de-commandement-et-des-objectifs-energetiques-pres-de-kiev-1056506391.html

L’armée russe frappe des points de commandement et des sites énergétiques près de Kiev

L’armée russe frappe des points de commandement et des sites énergétiques près de Kiev

14.10.2022

La Défense russe a annoncé ce vendredi 14 octobre que ses missiles de croisière navals avaient frappé un dépôt important d’armements occidentaux basé dans la région de Lvov. De leur côté, les forces aérospatiales ont éliminé plus de 170 militaires, dont des mercenaires de la légion étrangère ukrainienne, basés non loin de la ville de Nikolaev.Des points de commandement et des sites d’infrastructures énergétiques ont été frappés aux environs de Kiev et Kharkov.À l’axe de Koupïansk et celle de Kransni Liman, les forces armées de l’Ukraine ont échoué dans plusieurs attaques contre les positions russes et ont perdu au moins 150 militaires et sept véhicules blindés. Deux chars, six véhicules blindés et 90 militaires ukrainiens ont été également éliminés dans la zone de la localité de Vremevka.Dans la région de Kherson, l’ennemi a perdu dans ses attaques ayant échoué plus de 130 militaires, trois chars et 11 véhicules blindés.L’armée russe a en outre abattu un chasseur ukrainien Su-24, 15 drones et 14 roquettes des systèmes HIMARS et Olkha.

