https://fr.sputniknews.africa/20221014/la-france-affirme-avoir-detecte-un-sous-marin-russe-en-surface-au-large-de-ses-cotes---video-1056512022.html

La France affirme avoir détecté un sous-marin russe en surface au large de ses côtes - vidéo

La France affirme avoir détecté un sous-marin russe en surface au large de ses côtes - vidéo

La Marine française a annoncé avoir escorté un sous-marin russe dans le golfe de Gascogne. Le bâtiment évoluait en surface, ce qui, sur fond de crise... 14.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-14T21:08+0200

2022-10-14T21:08+0200

2022-10-14T22:09+0200

france

bretagne

sous-marin

frégate

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103615/49/1036154981_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_6426085b1aa70e439c5121052cfa3fdf.jpg

La Marine nationale a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo montrant un appareil navigant dans les eaux françaises, présenté comme le sous-marin russe, ainsi que la frégate multimissions Normandie, basée à Brest (Finistère), qui est en train de pister le bâtiment.Le commandant du Normandie, Thomas Vuong, a expliqué dans la séquence qu'il s'agissait d'une "disposition classique dans la mesure où le golfe de Gascogne correspond à notre zone de responsabilité et nous nous devons de contrôler les activités militaires qui s’y déroulent".Pour sa part, Le Télégramme rapporte qu'il s'agissait du sous-marin Novorossiïsk. Selon le préfet maritime de l’Atlantique et commandant de la zone maritime Atlantique, Olivier Lebas, contacté par le journal, le transit des sous-marins par cette zone "n’est pas rare". Or, le fait que le bâtiment a évolué en surface dans le contexte "des tensions générées autour de l’Ukraine, prend un relief tout à fait particulier", a souligné M.Lebas.Le journal précise que le bâtiment diésel-électrique était accompagné d'un navire remorqueur. La Russie n’a pas officiellement commenté cet incident.

france

bretagne

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, bretagne, sous-marin, frégate, ukraine