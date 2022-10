https://fr.sputniknews.africa/20221014/danone-prevoit-de-se-desengager-de-la-plupart-de-ses-activites-en-russie-1056502770.html

Danone prévoit de se désengager de la plupart de ses activités en Russie

Danone prévoit de se désengager de la plupart de ses activités en Russie

Le géant français de l'agroalimentaire Danone a annoncé vendredi qu'il prévoyait de se désengager de son unité "produits laitiers et d'origine végétale" en... 14.10.2022, Sputnik Afrique

"Danone annonce aujourd'hui sa décision de lancer le processus de transfert du contrôle de son activité Essential Dairy and Plant-based (EDP) en Russie", a indiqué le groupe, l'une des quelques multinationales à être restée en Russie.Le groupe n'a pas annoncé qui pourrait reprendre à terme ses usines et activités russes, sur cette branche de produits laitiers et végétaux, ni quand exactement.L'opération sera soumise à l'approbation des autorités compétentes, a précisé le groupe. Danone conservera en revanche les activités de sa branche "nutrition spécialisée", qui produit en particulier du lait infantile (Blédina, Aptamil).Depuis janvier 2022, l'activité EDP en Russie "a représenté environ 5% du chiffre d'affaires consolidé de Danone". L'opération pourrait "entraîner une dépréciation allant jusqu'à 1 milliard d'euros", dans ses comptes, selon le groupe.En mars, Danone avait annoncé le maintien de ses activités en Russie, où il emploie 8.000 personnes, tout en suspendant ses investissements dans le pays.

