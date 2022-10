https://fr.sputniknews.africa/20221014/ble-russe-lafrique-opte-pour-des-relations-plus-stables-et-amicales-1056511280.html

Blé russe: l’Afrique opte pour "des relations plus stables et amicales"

Blé russe: l’Afrique opte pour "des relations plus stables et amicales"

L’Algérie vient d’acheter jusqu’à 500.000 tonnes de blé, la Russie étant pointée par des médias comme le fournisseur principal de ce marché. Pour une... 14.10.2022, Sputnik Afrique

Les échanges entre l’Algérie et la Russie se consolident de plus en plus ces dernières années. "Notre pays s’est engagé à diversifier ses clients et ses fournisseurs" pour pouvoir renforcer la croissance économique, a expliqué à Sputnik Souhila Berrahou, docteur en économie et chercheuse en relations internationales de l’université Badji Mokhtar-Annaba.La spécialiste a ainsi commenté l’achat par l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) entre 400.000 et 480.000 tonnes de blé. L’organisation ne dévoile pas les détails mais, en 2021, l'Algérie avait acheté plus de 300.000 tonnes de blé russe. Cette année, Moscou est aussi considéré par la presse comme le fournisseur principal."La Russie s’oriente de plus en plus vers l’Afrique"Mme Berrahou a ajouté que l’Afrique était "très menacée par les pénuries de toute sorte, surtout le blé", d’où vient la nécessité de diversifier ses importations de céréales. "Cette nouvelle orientation va se développer pour avoir plus d’échanges et pourquoi pas autour d’autres matières aussi stratégiques que le blé", constate la chercheuse.Relations stables et amicales avec la RussieSouhila Berrahou a rappelé que c’est l’Égypte qui est le premier producteur de blé en Afrique, mais que cette production ne suffit pas à la demande intérieure. Les tensions géopolitiques, et surtout la crise en Ukraine, ont démontré "que le monde pourrait être menacé de famine à n’importe quel moment pour des raisons énergétiques ou de carence en denrées alimentaire due à plusieurs problèmes d’acheminement, en l’occurrence le blé", a-t-elle résumé.

blé, afrique, algérie, russie, céréales