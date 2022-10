Au moins 22 morts dans une explosion dans une mine de charbon en Turquie

https://fr.sputniknews.africa/20221014/au-moins-14-morts-dans-une-explosion-dans-une-mine-de-charbon-en-turquie-1056512753.html

L'explosion, intervenue dans une mine d'Amasra, ville côtière de la mer Noire a fait au moins 22 morts, a affirmé samedi le ministre turc de la Santé Fahrettin Koca.Des équipes de sauvetage s'efforçaient dans la soirée de vendredi de sauver plusieurs dizaines d'ouvriers bloqués dans des galeries situées à 300 et 350 mètres en dessous du niveau de la mer.Ils seraient 35 encore prisonniers sous la terre, selon le syndicat turc des mineurs, Maden-Is.Des équipes de secours et médicales, ainsi que des membres de familles des mineurs bloqués, dont beaucoup avaient des larmes aux yeux, étaient visibles sur les premières images diffusées par les médias turcs depuis l'entrée de la mine.La cause de l'explosion inconnue pour le momentL'explosion serait liée à une accumulation du grisou, selon le syndicat Maden-Is, citée par les médias turcs.Mais les autorités turques estiment qu'il est encore tôt pour déterminer la cause de l'explosion.L'Afad, l'organisme public turc de gestion des catastrophes, avait initialement annoncé sur Twitter qu'un transformateur défectueux était à l'origine de l'explosion, avant de se rétracter.Le Président turc Recep Tayyip Erdogan a dépêché ses ministres de l'Energie et de l'Intérieur sur place, selon l'agence étatique Anadolu.

