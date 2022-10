https://fr.sputniknews.africa/20221014/afrique-du-sud-les-pme-affectees-de-plein-fouet-par-la-crise-de-lelectricite-1056503432.html

Afrique du Sud: les PME affectées de plein fouet par la crise de l’électricité

Afrique du Sud: les PME affectées de plein fouet par la crise de l’électricité

"Les PME sont particulièrement vulnérables aux coupures de courant qui continuent d’affecter le pays, encore plus que les grandes entreprises qui peuvent négocier des accords spéciaux avec la compagnie d’électricité publique Eskom", a déclaré le directeur de l’Institut, Saul Levin.Il a ajouté que le secteur des PME ne peut pas se procurer des générateurs de secours ou procéder à l'installation de systèmes solaires, contrairement aux grandes entreprises qui peuvent y avoir accès pour atténuer l'impact des pannes de courant.M. Levin a relevé, par ailleurs, qu'à la suite de la pandémie de la Covid-19, il y a eu une reprise de l'activité des petites entreprises dans le pays, mais la crise électrique actuelle a interrompu cet élan, en particulier vu le manque de soutien de la part du gouvernement.Le Bureau of Economic Research (BER) a, de son côté, noté que le cycle actuel de délestages devrait avoir un impact important sur la croissance du PIB sud-africain durant le 3me trimestre.Depuis plus d’une décennie, l'Afrique du Sud peine à alimenter son réseau électrique avec suffisamment d'électricité pour la consommation des ménages et des entreprises. Pour cause, des centrales électriques vieillissantes suite à un manque d'entretien et d'investissements dans ses infrastructures.Selon le directeur général d’Eskom, Andre de Ruyters, l’Afrique du Sud a besoin de plus de 60 milliards de dollars d'ici 2030 pour surmonter la crise de l’électricité qui plombe le pays.

