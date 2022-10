https://fr.sputniknews.africa/20221013/production-de-gaz-africain--la-technologie-russe-ira-ou-elle-est-la-bienvenue--1056496892.html

Production de gaz africain : "La technologie russe ira où elle est la bienvenue"

Production de gaz africain : "La technologie russe ira où elle est la bienvenue"

Pour les pays africains, la crise énergétique offre une possibilité de trouver de nouveaux partenaires, a déclaré à Sputnik Nj Ayuk, président exécutif de la...

Nj Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l’énergie, a expliqué à Sputnik quels avantages l’Afrique pourrait tirer de la crise énergétique dans le monde."Je pense que cela offre une grande opportunité pour l'Afrique d'élargir ses partenariats et de vraiment prendre un grand partenaire pour voir ce qu'elle peut faire avec la Russie", a-t-il signalé en marge de la Semaine russe de l’Énergie à Moscou.Alors qu’il s’agit de connecter l’Afrique et ses infrastructures énergétiques, ce partenariat est d’autant plus important que "les Russes comptent parmi les meilleurs experts en matière de construction de gazoducs".Prendre aux Russes "cet ensemble de compétences"Selon M.Ayuk, dans une situation où autant d’attention est accordée à une transition vers une énergie propre il faut que les pipelines construits pour le gaz puissent être convertis et utilisés pour transporter de l'hydrogène.Pour les Africains c’est un moment clé pour profiter de cette opportunité dans le domaine du gaz, que Nj Ayuk considère comme la source d’énergie la plus intéressante pour l’Afrique à l’heure actuelle.Un continent en quête d’industrialisationLe problème est cependant que pour l’heure en Afrique "il n'y a pas d'infrastructures pour développer les ressources gazières".Selon M.Ayuk, on peut produire de l’énergie avec du charbon ou du diesel, mais le gaz reste "la forme la plus propre de combustibles fossiles"."Et puis le gaz pourrait encore remplacer cela. Cela peut vraiment alimenter les industries lourdes et les stimuler. Si vous faites cela, alors vous n'avez aucun problème."

