L’Union africaine déplore l’absence de l’Afrique parmi les membres permanents du Conseil de sécurité

L’Union africaine déplore l’absence de l’Afrique parmi les membres permanents du Conseil de sécurité

"Humiliante exclusion". Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine, a appelé mardi les Nations unies à accorder une place à l’Afrique... 13.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-13T17:07+0200

2022-10-13T17:07+0200

2022-10-13T17:07+0200

Intervenant mardi 11 octobre lors d’une réunion consacrée à la coopération des Nations unies et de l’Union africaine à l’occasion du 20 anniversaire de cette dernière, son président, Moussa Faki Mahamat, a déploré l’absence de l’Afrique au sein du Conseil de sécurité.Il n’a pas caché sa frustration par "cette humiliante exclusion".M.Faki a appelé les membres du Conseil de sécurité à en finir avec des "déclarations incantatoires et à décider de la place de l’Afrique dans cette institution".Plusieurs autres intervenants africains ont pointé du doigt cette problématique."Sa voix n’y est pas entendue à sa juste mesure et cette situation est frustrante", ont prévenu le Gabon, l’Égypte, la Namibie et le Maroc, appelant à une "véritable réforme" du Conseil de sécurité, afin d’y apporter "la parole, l’engagement et l’action" de l’Union africaine.Créée le 9 juillet 2002, l’UA a remplacé l’Organisation de l’unité africaine instituée en 1963.Elle regroupe actuellement 55 membres, après la réintégration du Maroc en janvier 2017.

