"Le système financier mondial actuel a permis au "milliard d'or" de vivre au détriment d’autres"

S'exprimant lors d'un sommet à Astana, Vladimir Poutine a proposé de réviser les principes du système financier mondial, qui "pendant des décennies a permis au... 13.10.2022, Sputnik Afrique

Dénonçant le système financier mondial actuel, Vladimir Poutine a affirmé que la Russie préconisait la révision de son fonctionnement.Selon le chef de l'Etat russe, ce point de vue est partagé par plusieurs partenaires en Asie. Recours aux monnaies nationalesPour revoir ce système financier, Moscou envisage une utilisation plus active des monnaies nationales dans les règlements mutuels.La menace de famine planeLa "volatilité accrue des prix mondiaux de l'énergie, des denrées alimentaires, des engrais, des matières premières et d'autres biens importants" "conduit à une détérioration de la qualité de vie dans les pays développés comme dans les pays en développement", a jugé Vladimir Poutine.Il a par ailleurs souligné que Moscou faisait "un maximum d'efforts pour fournir des produits essentiels aux pays qui en ont besoin."De nouveaux centres de force en AsieAlors que "le monde devient véritablement multipolaire", "c'est l'Asie qui y joue probablement le rôle clé, là où se renforcent les centres de force", a précisé M.Poutine.Pour lui, les pays asiatiques sont la locomotive de la croissance économique mondiale.Le Président a souligné que de concert avec d'autres États asiatiques, la Russie faisait tout pour former "un système de sécurité égal et indivisible basé sur les principes universels et reconnus du droit international, la Charte des Nations unies".Indemnisation pour l'AfghanistanVladimir Poutine a également évoqué la situation en Afghanistan. Selon lui, pour la normaliser il est nécessaire de contribuer collectivement à son rétablissement économique.Et d'ajouter que pour régler la situation, il serait utile d'impliquer l'OCS et ses structures antiterroristes régionales. A ce titre, il a rappelé l'explosion à l'ambassade de Russie à Kaboul et une série "d'attentats terroristes sanglants continus".

