https://fr.sputniknews.africa/20221013/le-maroc-pourrait-devenir-le-premier-pays-africain-producteur-de-drones-1056497841.html

Le Maroc pourrait devenir le premier pays africain producteur de drones

Le Maroc pourrait devenir le premier pays africain producteur de drones

Le royaume chérifien s’est constitué sur les deux dernières années une véritable flotte en achetant des drones à différents pays. Aujourd’hui, Rabat veut... 13.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-13T16:45+0200

2022-10-13T16:45+0200

2022-10-13T16:45+0200

maroc

drone

production

israël

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1056059542_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_c8b5c35b3e9613296fb71acb294a42fb.jpg

Le Maroc veut aller plus loin. Rabat souhaite intégrer le club des pays fabricants de drones militaires. Selon le Wall Street Journal, le royaume chérifien a conclu un accord avec Israël qui portera sur la construction de deux usines de production de drones. Le Maroc deviendra ainsi le premier pays africain à produire ces appareils. Selon le journal américain, ceux-ci serviront à effectuer des opérations de reconnaissance et de combat.Cette coopération s’inscrit dans la stratégie d’armement menée par Rabat ces deux dernières années. Le Maroc a notamment fait l’acquisition d’appareils auprès de la France, la Turquie, la Chine et Israël. Le royaume possède aujourd’hui la plus grande flotte de drones d’Afrique du Nord. Ces derniers lui servent notamment dans son conflit en cours avec le Front Polisario dans le Sahara Occidental, où ils ont fait leur apparition sur le front il y a un an et demi.Une coopération étroite L’accord intervient dans le cadre de coopération entre Israël et le Maroc suite aux accords d’Abraham signés par les deux pays en 2020. Depuis, les deux pays collaborent sur le plan militaire, économique, culturel et sportif. L’ouverture de l’ambassade du Maroc en Israël a été évoquée, mais aucune date officielle n’a été communiquée pour le moment.

maroc

israël

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maroc, drone, production, israël