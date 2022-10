https://fr.sputniknews.africa/20221013/cameroun-43000-personnes-touchees-par-des-innondations-dans-le-nord-1056497841.html

Cameroun: 43.000 personnes touchées par des innondations dans le Nord

La rivière Logone qui fait office de frontière naturelle avec le Tchad est sortie de son lit. Aucune victime n'est à déplorer, mais on compte plus de sinistrés... 13.10.2022, Sputnik Afrique

cameroun

inondation

Des inondations "dévastatrices" ont fait 43.000 sinistrés jusqu'à présent dans le nord du Cameroun sans qu'aucun décès ni blessé ne soit à déplorer, a affirmé jeudi à l'AFP le gouverneur de l'Extrême-Nord.La région du Mayo Danay située dans cette partie du pays, qui est régulièrement en proie à des inondations lors de la saison des pluies, a été particulièrement touchée en raison des pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours.Elles sont à l'origine de la crue de la rivière Logone, qui borde la région à l'est et dessine une frontière naturelle avec le Tchad."Les eaux ont débordé de plus d'1,5 mètre", a-t-il ajouté, précisant que ces inondations étaient les pires enregistrées "depuis 2012".En 2012, les inondations dans la région du Nord avaient fait 12 morts, un disparu et 27.000 déplacés selon un bilan officiel. Si aucun décès n'avait été officiellement déclaré dans la région voisine de l'Extrême-nord, on y dénombrait plus de 30.000 déplacés.Deux sites d'hébergements ont été mis en place à Danayre et à l'entrée de Yagoua, où 20 et 40 tentes ont respectivement été installées pour accueillir les sinistrés.

