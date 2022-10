https://fr.sputniknews.africa/20221013/la-russie-constate-un-nombre-sans-precedent-de-cyberattaques-contre-ses-medias-1056499766.html

La Russie constate un nombre "sans précédent" de cyberattaques contre ses médias

Les attaques de hackers contre les médias et diverses infrastructures critiques russes se sont multipliées ces derniers temps, constate le Conseil russe de... 13.10.2022, Sputnik Afrique

Les défis et menaces que la Russie et ses partenaires affrontent ces derniers temps deviennent de plus en plus massifs et complexes, a constaté Sergueï Boïko, chef du département des problèmes de cybersécurité du Conseil russe de sécurité.Concernant les cyberattaques contre la Russie au cours de l’opération spéciale en Ukraine, l’homme a souligné que les infrastructures critiques russes y avaient bien résisté.Les pays en développement menacésSelon lui, certains pays, profitant de leur domination dans l’espace informationnel, portent atteinte aux droits d’États souverains.Le responsable a souligné que les pays occidentaux faisaient tout leur possible pour bloquer à l’Onu les initiatives russes partagées par un nombre important d’États. En outre, l’Occident n’hésite pas à exercer des pressions sur des partenaires et alliés de la Russie, y compris des pays en voie de développement.

