Le Président malien de la Transition se rend chez la doyenne de Bamako – photos

La plus vieille femme de la capitale malienne, âgée de 113 ans, a reçu la visite du Président de la Transition. Le colonel Assimi Goïta lui a ainsi apporté en... 12.10.2022, Sputnik Afrique

Dans la capitale du Mali, le Président de la Transition a rendu visite le 10 octobre à la femme la plus âgée de la ville dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion.Âgée de 113 ans, cette femme est mère de quatre enfants et grand-mère de plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Née en 1909, elle s’occupait d’un petit commerce jusqu’à sa vieillesse.Le chef de l’État, le colonel Assimi Goïta, lui a apporté une aide humanitaire. Y figurent une enveloppe symbolique, un gros bélier, une lourde couverture à l’approche de l’hiver, un chapelet, un tapi de prière, ainsi que des noix de kola et des haricots, relate Mali Jet.Cette visite a été filmée et relayée par la présidence malienne sur les réseaux sociaux.Le mois de la solidaritéToujours dans le cadre du programme, une délégation officielle a plus tard rendu visite à la doyenne de la ville de Bougouni, Mariam Diawara, âgée de 109 ans. Une enveloppe symbolique et des denrées alimentaires lui ont également été offertes, écrit le quotidien.Quant à la doyenne de l’humanité, Lucile Randon, en religion sœur André, a soufflé ses 118 bougies dans la ville française de Toulon.

