https://fr.sputniknews.africa/20221012/le-gabon-certifie-au-credit-carbone-1056492478.html

Le Gabon certifié au crédit carbone

Le Gabon certifié au crédit carbone

La Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a validé 187.104.289 tonnes de crédits REDD+ pour le Gabon, annonce-t-on de... 12.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-12T22:48+0200

2022-10-12T22:48+0200

2022-10-12T22:53+0200

gabon

afrique subsaharienne

carbone

neutralité carbone

réchauffement climatique

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1053966083_0:126:1200:801_1920x0_80_0_0_83491cf93fafa354db08f37016b12091.jpg

La Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a publié un rapport où elle analyse les activités du Gabon en matière de réduction des émissions dues à la déforestation, à la dégradation des forêts, ainsi que de conservation des stocks de carbone forestier, de gestion durable des forêts et de renforcement des stocks de carbone forestiers (REDD+).Le rapport porte sur la période 2010-2018, a précisé dans un communiqué la présidence de la République gabonaise relayé par l'agence gabonaise de presse AGP.Selon le rapport, le Gabon a réduit ses émissions de CO2 de 90,636,103 par rapport aux émissions moyennes entre 2000-2009. Sur la base de son statut de pays à haute couverture de forêt et faible déforestation (HFLD), la CCNUCC a validé 187.104.289 tonnes de crédits REDD+ pour le Gabon.La CCNUCC délivre sa certification aux crédits REDD+ du Gabon pour la période 2010-2018. Il s’agit d’un préalable indispensable et d’une étape importante en vue de leur commercialisation."Pour notre pays qui va pouvoir désormais tirer une partie de ses ressources de la protection de la forêt, c’est un moment historique”, a déclaré le chef de l’État Ali Bongo Ondimba, cité par l'AGP.Selon les spécialistes, un crédit carbone équivaut à l’émission d’une tonne de dioxyde de carbone.Il permet à son détenteur d’émettre davantage de gaz à effet de serre (par rapport au taux en vigueur fixé par le protocole de Kyoto). Ces crédits carbones sont attribués aux États ou aux entreprises qui participent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

