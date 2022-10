https://fr.sputniknews.africa/20221012/le-fsb-dejoue-une-serie-dattentats-a-moscou-1056481032.html

Le FSB déjoue une série d’attentats dans la région de Moscou - vidéo

Le FSB a interpellé un agent du service de sécurité ukrainien (SBU) préparant des attaques terroristes dans la région de Moscou. 12.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-12T08:53+0200

2022-10-12T08:53+0200

2022-10-12T10:07+0200

attentat

moscou

sabotage

fsb

service de sécurité d'ukraine (sbu)

L’interpellé, envoyé par le SBU, a livré depuis Kiev via l’Estonie des systèmes de missiles anti-aériens portables Igla, selon le FSB.Les armes étaient dissimulées sous sa voiture. Il a également trouvé un lieu de stockage secret. Les attentats devraient se produire dans la région de Moscou.L’individu "s'est repenti de son acte et a coopéré à l'enquête", affirme le FSB.Une autre attaque déjouée à BrianskLe FSB a également dévoilé une vidéo de l’interpellation d’un individu suspecté de préparer un attentat à Briansk, ville proche de la frontière russo-ukrainienne. L’homme, de nationalité ukrainienne, également envoyé par le SBU, était en possession d’un dispositif explosif, équivalent à environ trois kilos de TNT. Il projetait une attaque contre une infrastructure de transport et de logistique de la ville, selon le FSB.

moscou

Actus

