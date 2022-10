https://fr.sputniknews.africa/20221012/laustralie-songe-a-entrainer-des-troupes-ukrainiennes-1056492033.html

L’Australie songe à entraîner des troupes ukrainiennes

L’Australie songe à entraîner des troupes ukrainiennes

Le Premier ministre australien a déclaré réfléchir à former des soldats ukrainiens. Comme l’UE, l’Australie semble à la remorque de Washington sur la question. 12.10.2022, Sputnik Afrique

L’Australie a versé une nouvelle goutte d’huile sur le feu du conflit ukrainien en proposant de former des troupes de Kiev. Le Premier ministre Anthony Albanese a admis que l’option était sur la table, au sortir d’un entretien avec le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky.Il n’est cependant pas question pour les soldats australiens de se rendre directement en Ukraine.Le ministre australien de la Défense, Richard Marles, avait déjà évoqué cette possibilité en septembre. Une association avec les formations proposées par le Royaume-Uni, autre pilier de l’Otan, était alors envisagée.L’Otan dedans jusqu’au cou?L’annonce australienne intervient alors que l’Union européenne vient de s’entendre pour organiser une importante formation de forces ukrainiennes dans plusieurs États membres. L’Allemagne et la Pologne pourraient être des terrains d’entraînement.Des décisions qui actent un peu plus l’implication de l’Otan dans le conflit, alors que les États-Unis ont pour leur part validé une nouvelle enveloppe de 600 millions d’euros d’aide militaire à l’Ukraine.Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Otan, a par ailleurs admis qu’une victoire russe en Ukraine serait une défaite pour l’Alliance Atlantique. Des propos qui peuvent être considérés comme un aveu de participation au conflit au côté de l’Ukraine, a souligné le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

