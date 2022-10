La présidente du conseil municipal de Los Angeles démissionne après avoir tenu des propos racistes

https://fr.sputniknews.africa/20221012/la-presidente-du-conseil-municipal-de-los-angeles-demissionne-apres-avoir-tenu-des-propos-racistes-1056482183.html

La présidente du conseil municipal de Los Angeles, Nury Martinez, a démissionné de son poste lundi après qu'elle et deux autres membres du conseil ont été enregistrés en train de faire des remarques racistes.Le président de la Fédération du travail du comté de Los Angeles, Ron Herrera, a, lui aussi, présenté sa démission lundi soir pour les mêmes raisons, rapporte le Los Angeles Times.Il a démissionné lors d'une réunion du conseil d'administration de l'organisation syndicale, a déclaré la présidente de la Fédération du travail de la Californie, Lorena Gonzalez Fletcher, au New York Times.Dans un communiqué annonçant sa démission, Martinez a demandé pardon à ses collègues et "aux habitants de cette ville que j'aime tant".Les branches de la Californie et de Los Angeles de l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur ont exigé dimanche soir que Martinez et les autres personnes impliquées démissionnent après que le Los Angeles Times a rapporté qu'elles avaient traité un enfant noir de singe.Martinez s'est aussi moquée des peuples autochtones de l'État mexicain d'Oaxaca, qui ont émigré à Los Angeles.Les propos de Nury Martinez ont profondément touché la communauté Oaxaca de Los Angeles.Plusieurs personnes ont manifesté devant le domicile de Martinez, appelant à sa démission. La police de Los Angeles a dû intervenir pour éloigner la foule de sa maison.

