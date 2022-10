https://fr.sputniknews.africa/20221011/referendums-lambassadeur-russe-a-lonu-exhorte-loccident-a-respecter-le-choix-des-votants-1056471314.html

Référendums: l’ambassadeur russe à l’Onu exhorte l’Occident à respecter le choix des votants

L’Occident doit respecter les résultats des récents référendums, a déclaré le représentant permanent de la Russie auprès de l’Onu, en dénonçant le narratif... 11.10.2022, Sputnik Afrique

Lors de la session spéciale de l’Assemblée générale de l’Onu le 10 octobre à New York, Vassili Nebenzia, ambassadeur russe aux Nations-Unies, a dénoncé les doubles standards des pays occidentaux.D’après lui, la réunion a été "convoquée spécialement pour promouvoir le narratif rédigé contre un seul État, celui de la Fédération de Russie".Le diplomate a appelé à respecter le choix des gens qui avaient voté pour le rattachement à la Russie: Les ambitions de l’OtanSelon l’ambassadeur, l’Otan a pour objectif de vaincre ou affaiblir la Russie: "L'Otan, à qui nous avons été confrontés en Ukraine, n'a besoin que d'une escalade du conflit comme tremplin vers le plan chéri, nourri et préparé pendant de nombreuses années: vaincre ou au moins affaiblir la Russie".Tensions autour du voteLes pays membres de l'Onu se sont réunis pour débattre en urgence d'une résolution sur les référendums de rattachement à la Russie, qui ont eu lieu fin septembre dans le Donbass, dans les régions de Zaporojié et de Kherson.Présenté par l’Ukraine et co-rédigé par l'Union européenne, le projet de texte condamne les "annexions illégales" de quatre régions ukrainiennes suite à de "prétendus référendums" que ni Bruxelles, ni Washington ne reconnaissent.Le texte pourrait être soumis au vote le 12 octobre, chacun des 193 membres aura une voix, sans veto. Alors que la délégation russe envisageait de réclamer un vote à bulletin secret, l’Assemblée générale a soutenu le vote ouvert. D’après le diplomate russe, cette décision démontre la politique de deux poids, deux mesures de l’Occident.

